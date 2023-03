Watch more on iWantTFC

Tinungo ng Scene of the Crime Operatives ang mismong pinangyarihan ng welcoming at initiation rites sa Adamson University student na si John Matthew Salilig. Ayon sa may-ari, hindi niya alam na may naganap na hazing sa kaniyang bahay. Sumuko naman kay Cavite Governor Jonvic Remulla ang isa pang suspek sa pagkamatay ni Salilig. Nagpa-Patrol, Jeff Caparas. TV Patrol, Huwebes, 2 Marso 2023