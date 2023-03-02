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Mga taga-kooperatiba sasaluhin umano ang mga pasaherong sapul ng tigil-pasada

ABS-CBN News

Posted at Mar 02 2023 07:44 PM

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Magdodoble-kayod ang mga miyembro ng mga kooperatiba at korporasyon ng jeepney at UV Express na hindi sasali sa tigil-pasada sa susunod na linggo. Nagpahayag naman sila ng pagkadismaya sa desisyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na muling i-extend ang deadline ng industry consolidation. Nagpa-Patrol, Lady Vicencio. TV Patrol, Huwebes, 2 Marso 2023

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