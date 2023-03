DepEd, aminadong hirap kumuha ng guidance counselor

Watch more on iWantTFC

MAYNILA – Aminado rin ang DepEd na hirap silang kumuha ng guidance counselor dahil sa mababang sahod.

Sa harap ito ng isyung pagsipa ng bilang ng mga Pilipinong estudyanteng may problema sa kanilang mental health.

Sa datos ng DepEd, nasa 2,000 lang ang guidance counselors habang nasa 28 milyon ang mga estudyante. Ibig sabihin, may 1 guidance cousnelor lamang, sa bawat 14,000 estudyante sa Pilipinas.

Ani Poa, nasa entry level lang ang sahod ng isang guidance counselor.

“Nasa P27,000 po yan this year,” paliwanag niya.

Dagdag pa ng opisyal, hindi aniya problema ang bilang ng mga matatanggap sa trabaho, kundi ang mismong bilang ng mga aplikante dito.

“Kaakibat ng sahod is yung qualifications na hinihingi natin sa kanila. So yung qualifications po kasi kailangan masters degree holder sila, and base doon sa sahod, hindi talaga siya attractive,” paliwanag niya.

Sabi ni Poa, sa National Capital Region lang aniya, may 400 plantilla positions pa ng guidance counselir ang hindi napupunuan.

Ayon kay Poa, inaayos na ng DepEd ang qualifications at career progression ng mga guidance counselor.

Nakikipag-ugnayan aniya sila sa usapin ng career progression, at may inihain na ring panukala sa Senado tungkol dito.

--TeleRadyo, 2 March 2023