Anwar Ibrahim ginawaran ng honorary degree ng UP

Watch more on iWantTFC

Ginawaran ng University of the Philippines si Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim ng honorary doctorate bilang pagkilala sa pagtaguyod ng hustisya at demokrasya, at dahil sa kaniyang pagiging dalubhasa sa buhay at gawa ni Rizal. Nagpa-Patrol, Willard Cheng. TV Patrol, Huwebes, 2 Marso 2023.