St. Luke's Medical Center, naghahanda na sa pagbabakuna ng CoronaVac

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Naghahanda na ang St. Luke’s Medical Center para sa rollout ng bakunang CoronaVac kontra COVID-19 sa Miyerkoles.

“Tomorrow in Global City dito sa Taguig, we will start vaccinating at 11 in the morning and then 2 p.m. in Quezon City,” ayon kay Campomanes,” ayon kay Dr. Benjamin Campomanes, Executive Vice President at Chief Medical Officer ng ospital.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Campomanes na 5,000 ang hiling nilang alokasyon para sa kanilang healthcare worker.

Wala naman aniyang sapilitan na mangyayari at tanging ang mga magboboluntaryo ang mababakunahan ng Sinovac vaccine.

“Ang healthcare worker namin, including the support group, numbers to about 9,000. This is voluntary pa rin, pero we will try to vaccinate each and every member of our employees and doctors at St. Luke’s Medical Center,” sabi niya.

Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagsasagawa ng ospital ng kanilang survey sa lahat ng mga empleyado nito. Pero marami na umanong nagpaabot ng intensiyong magpabakuna.

“I just want to point out that we should take whatever vaccine you can get because all of them will stop death and hospitalization,” sabi ni Campomanes.

Dagdag niya, “People miss the point. The vaccines are all 100 percent effective to stop hospitalization and death.”

Paalala niya na mahalagang tanggapin kung anumang bakuna ang nandito na sa bansa dahil wala pang tiyak na petsa ng dating ng iba pang bakuna kontra COVID-19.

“You get whatever there is. Indefinite pa dating ng ibang bakuna.Hindi na tayo makakaantay,” sabi niya.

- TeleRadyo 2 Marso 2021