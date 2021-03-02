Malacañang pleased with launch of COVID-19 vaccination drive
ABS-CBN News
Posted at Mar 02 2021 10:42 PM
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