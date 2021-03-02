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Malacañang pleased with launch of COVID-19 vaccination drive

ABS-CBN News

Posted at Mar 02 2021 10:42 PM

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Malacañang is pleased with the outcome of the first two days of the government's COVID-19 vaccination program.

Authorities hope to entice more health workers to have themselves inoculated by including high profile officials and media personalities among the first vaccine recipients. - The World Tonight, ANC, March 2, 2021
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