COVID-19 vaccination sa health workers sa pinakamalaking ospital sa bansa kasado na

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Handa na ang Southern Philippines Medical Center (SPMC) sa Davao City na magsagawa ng pagbabakuna kontra COVID-19 gamit ang Sinovac vaccine mula sa China.

“Handang-handa na kami, 101 percent. In fact, may dalawang simulation na kaming naganap sa SPMC,” ayon kay Dr. Ricardo Audan, officer-in-charge ng SPMC, ang itinuturing na pinakamalaking ospital sa bansa.

Sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga, sinabi in Audan na isa rin siya sa mga nag-welcome sa pagdating ng shipment ng mga bakuna sa Davao City.

Patuloy naman aniya ang pagsasagawa nila ng survey sa lahat ng mga kawani hinggil sa pagbabakuna gamit ang Sinovac sa Biyernes.

Maganda naman aniya ang inisyal na resulta ng kanilang survey kahit 500 pa lamang sa kabuuang 5,900 na mga kawani ang nakakasagot dito.

“Out of the 500 respondents, 75 percent they want it. Only 15 percent uncertain, 10 percent parang ayaw,” sabi niya.

Tiniyak din niyang mangunguna siya sa mga magpapabakuna para iparating sa health care workers na ligtas ang bakuna.

“Ako, number one magpapaturok kasi I want to show my employees na kahit anong vaccine basta intended for COVID is safe, napag-aralan 'yan, may clinical trials,” sabi niya.

Ang SPMC, isang public hospital, ang itinuturing na pinakamalaki sa bansa at may 1,800-bed capacity.

- TeleRadyo 2 Marso 2021