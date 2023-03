Watch more on iWantTFC

Nauwi sa habulan ang banggaan ng 2 sasakyan noong gabi ng Martes sa España Boulevard sa Maynila.

Base sa kuha ng CCTV, tila nagkakarera ang isang pulang sasakyan at silver na Sedan sa may Cayco Street, Sampaloc.

Ilang sandali pa, nagkagitgitan ang 2 kotse hanggang sa bumaligtad ang Sedan habang umikot ang pulang kotse.

Nadamay pa sa banggaan ang nakaparadang 2 sasakyan at motorsiklo sa lugar.

Pero sa halip na tumigil ay humarurot paalis ang pulang sasakyan.

Lumabas ang driver ng silver Sedan at sinubukan pang habulin ang pulang kotse, na muling humarurot, base sa kuha ng CCTV.

Napansin umano ng isang off-duty na pulis ang nagmamadaling pulang kotse na may bakas ng pagkabangga, na kaniyang hinabol din.

Nahuli ng pulis ang 20 anyos na driver ng pulang sasakyan.

Base sa salaysay ng mag-amang sakay ng silver na Sedan, una silang binangga ng pulang kotse sa España Boulevard.

Nang sinubukang tumakas ng driver, binangga ulit nito ang mag-ama. Doon umano nagsimula ang habulan ng 2 kotse.

Sugatan ang lalaking anak dahil sa pagbaligtad ng silver Sedan.

Hindi na nagpaunlak ng panayam ang suspek pero nais umano niyang humingi ng paumanhin sa mga nadamay.

Hawak ng mga awtoridad ang estudyante, na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property and physical injuries.

— Ulat ni Anna Cerezo, ABS-CBN News