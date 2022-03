Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Ngayong nasa ilalim na ng COVID-19 Alert Level 1 ang Metro Manila at iba pang mga lugar, nagpaalaala ang ilang opisyal sa mga dapat gawin at tandaan para sa mga babalik sa onsite work setup.

Ayon kay Civil Service Commissioner Aileen Lizada, kailangan pa rin na nasusunod ang minimum health standards sa mga opisina at iba pang workplace.

Aniya, kailangan mayroon na ring "safety seal certification" mula sa Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police ang mga kompanya at establisiyimento na magpapasok na ng lahat ng kanilang mga tauhan.

Ayon naman kay Labor Asec. Maria Teresita Cucueco, dapat din fully vaccinated ang magbabalik sa trabaho.

Aniya, dahil sa Telecommuting Act, pwede humingi ang mga empleyado ng flexible work arrangement, katulad ng work-from-home setup. - TeleRadyo, March 1, 2022