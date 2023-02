Ilang mambabatas nababahala sa serye ng karahasan sa LGU officials

Watch more on iWantTFC

Nababahala ang ilang mambabatas kaugnay ng sunod-sunod na karahasan sa mga lokal na opisyal kamakailan. Pinulong din ng liderato ng Kamara ang Philippine National Police at Department of the Interior and Local Government para talakayin ang mga naturang kaso. Nagpa-Patrol, VIvienne Gulla. TV Patrol, Martes, 28 Pebrero 2023.