DOTr hinihikayat ang PUV operators na bumili ng bagong units

MAYNILA - Sa gitna ng ikinakasang linggong strike ng mga transport groups, sinabi ni Transportation Sec. Jaime Bautista na dapat pag-usapan ang isyu tungkol sa PUV modernization program.

Aniya, may magandang maidudulot na programa kaya payag ang Department of Transportation (DOTr) makipagdayalogo sa mga transport group na may problema dito.

Ani Bautista, marami nang mga bagong PUV na pwede bumaba ang presyo. Dagdag niya, makakahingi ng mas murang gasolina at piyesa ang mga operator sa unang phase ng modernization para maging mabisa ang programa.

Hindi pa umano nangangailangan ng bagong equipment mula sa mga operator.

Ang importante ay dialogue at pag-uusap, ani Bautista.

"Kung hindi naipaliwanag noon, gusto ko personally makipag-usap sa kanila at ipaliwanag ang programa at ma-comply ang requirements ng programa," aniya.

"Bibigyan natin sila ng panahon hanggang mapalitan ang mga lumang sasakyan. Hindi natin sila puwede patigilin kung kulang ang mga units, mahihirapan naman ang mga pasahero," dagdag niya.

Sinabi ng ilang transport groups na sisiguraduhin nila na mapaparalisa ang public transport sa kanilang strike dahil gusto nilang mapakinggan ng gobyerno kaugnay ng kanilang hinaing sa PUV modernization program.

Iminungkahi naman ni Senate Committee on Public Services Chairman Grace Poe sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) na mas tutukan ang pagkakaroon ng dagdag na ruta at mga sasakyan para mabigyan ng maayos na transportasyon ang mga commuters.

Ito ang reaksyon ng senador sa bantang tigil-pasada ng ilang mga transport group.

—SRO, TeleRadyo, Peb. 28, 2023