70 porsyento ng healthworkers sa Marikina, handang tumanggap ng bakuna ng Sinovac

Watch more in iWantTFC

MANILA - Nasa 70 porsyento ng healthcare workers sa Marikina City ang handang tumanggap ng COVID-19 vaccine ng Sinovac mula China, ayon sa alkalde nito ngayong Linggo.

Sa panayam sa TeleRadyo, pinayuhan ni Mayor Marcelino Teodoro ang natitirang 30 porsyento na magpabakuna agad kaysa hintayin ang nais nilang vaccine brand.

"Mabuting may proteksyon ka na sa pagkakataong ito. Dahil kung maghihintay ka pa ng linggo o buwan bago mo matanggap ang preferred vaccine mo, ang oportunidad para dun sa viral transmission ay naroon palagi," aniya.

"'Yung possibility of fatality and other comorbidities ay mababawasan naman. Tingnan nila ang benefit-to-risk ratio."

Nakatakdang dumating ngayong Linggo ang vaccine ng Sinovac, at susundan ito ng bakunang gawa ng AstraZeneca sa Lunes.