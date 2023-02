Kamara pinagpapaliwanag ang 'Sibuyas Queen' sa di pagsipot sa pagdinig

Watch more on iWantTFC

Pinagpapaliwanag ng komite sa Kamara ang tinaguriang "Sibuyas Queen" na si Lilia Cruz kung bakit hindi ito dapat i-cite for contempt. Hindi kasi sumipot si Cruz sa patuloy na pagdinig kaugnay sa posibleng hoarding at price manipulation ng sibuyas at iba pang agricultural products. Nagpa-Patrol, Vivienne Gulla. TV Patrol, Lunes, 27 Pebrero 2023