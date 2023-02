Watch more on iWantTFC

MAYNILA – Makakauwi na sa Pilipinas ngayong Lunes, Pebrero 27, ang 25 na Pinoy na nabiktima ng lindol sa Turkey, ayon sa isang opisyal ng Department of Foreign Affairs (DFA).

“Today yung dating, ngayong araw sa hapon, ang dating ng unang batch,” ani Undersecretary Eduardo de Vega.

Sabi ni De Vega, handa ang pamahalaan na magbigay repatriation assistance sa mga uuwing Pilipino.

Patuloy rin aniya ang kanilang pagsisikap na pauwiin sa Pilipinas ang iba pang biktima ng lindol na ayaw nang mamalagi sa Turkey.

"The second batch will be about 40 and meron pa after," sabi niya sa panayam ng TeleRadyo.

Itinanggi rin ng opisyal na magsasarado na sa Pebrero 28 ang shelter sa Ankara na inupahan ng Philippine Embassy para sa mga biktima ng lindol.

Maaari aniyang humingi ng extension sa isang buwan na pamamalagi sa shelter.

"Ang plano kasi ganito: yung bago matappos ang buwan, ma-repatriate na natin...or pwede, yung mga Turkish legal resident, or may dual citizenship, eh hingin na yung Turkish services," paliwanag ni De Vega.

"Basta kung sinong gustong umuwi, tutulungan na namin umuwi. Pero yung ayaw pang umalis kasi ifa-fund pa namin yung shelter, one month, hanggang katapusan ng Marso, titingnan natin kung kailangan pa hanggang Abril ‘no. Pero hindi naman siguro hanggang Hunyo, Hulyo, andoon pa sila," dagdag niya.

Nasa 90 hanggang 100 katao aniya ang nanunuluyan sa shelter.

"Unti-unti, dapat mabigyan na sila ng repatriation or malipat na sila sa Turkish services," sabi ng opisyal.

Kuwento pa ni De Vega, nagpapakita ng bayanihan ang mga Pilipino sa Turkey sa gitna ng trahedya.

“Yung mga ibang Pilipino dyan, yung mga ummuwi niyan, bago sila nakaputa, nakalipad pauwi, bukod sa financial assistance natin--mga Filipino leaders, nagpapasalamat kami ah, sa mga taga-Ankara, nagbibigay ng, you know food supplies at ano pa sa kanila,” aniya.

“You can be proud of the Filipino, yung iba nga ginawa nila, para hindi masyadong malungkot sa dormitory ‘no, kasi, mahigpit lang kayo doon, dinala sila sa kung saan-saan sa Ankara, yung sa museum, sa mga park. Gastos ng Filcom yan,” dagdag pa ng opisyal.

Dagdag pa ni De Vega, pwedeng magpatulong sa Filipino community ang mga nais makausap ang kanilang mga kaanak sa Turkey.

“Malaking tulong yung mga leaders eh, kaya ang pahiwatig namin, sa mga Pilipino, mga kamag-anak dito, kung hindi niyo makontak yung embahada o kami mismo dito sa Pilipinas, yung OFW Help, merong mga Filipino community leaders na andyan,” aniya.

— TeleRadyo, 27 Pebrero 2023