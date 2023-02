Gobyerno hinimok na i-report ang bawat insidente ng harassment ng China sa West PH Sea

Watch more on iWantTFC

Hinimok ng ilang security at maritime law experts ang pamahalaan na i-report at isapubliko ang bawat galaw at insidente ng harassment ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito'y para magtanda ang China at itigil ang pambu-bully sa loob ng sarili nating teritoryo. Nagpa-Patrol, Job Manahan. TV Patrol, Linggo, 26 Pebrero 2023