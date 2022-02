Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Marami sa mga politiko ang nag-aasam na maging mambabatas. Maaari nilang pasukin ang Kongreso o kaya naman ay ang Senado.

Ngayong Halalan 2022, 64 katao ang nag-aasam na maging senador. Ang maboboto ay 6 na taong manunungkulan at magtatapos ang termino sa 2028.

Ilang daang puwesto naman ang kailangang punuin sa Kongreso na may tatlong termino o hanggang sa 2025 magtatagal ang panunungkulan.

Oras na mahalal, ano nga ba ang magiging papel nila para mapaunlad ang buhay ng mga Pilipino? Bukod sa paggawa ng batas, ano pa ang kapangyarihan nila?

Panoorin ang talakayan nina Karen Davila at University of the Philippines political analyst at professor Dr. Jean Encinas-Franco at pakinggan ang singing performance ng former Pinoy Big Brother housemate na si Jelay Pilones sa 'Boto Mo Karerin Natin 'Yan #UsapangHalalan2022.'

RELATED LINKS: