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TV Patrol

Mayor Isko aprub sa panukalang 'family day' ng DOT

ABS-CBN News

Posted at Feb 26 2021 09:36 PM

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Suportado ni Manila Mayor Isko Moreno ang panukala ng Department of Tourism na gumawa ng isang araw na "family day" sa lungsod kung saan puwedeng mamasyal sa mga piling tourist site sa Maynila ang mga bata maski anong edad. Nagpa-Patrol, Jeff Canoy. TV Patrol, Biyernes, 26 Pebrero 2021
 

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