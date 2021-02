ALAMIN: Mga industriyang maraming vacancies kahit pandemya

Watch more in iWantTFC

Base sa mga tala ng PhilJobNet, World Bank at Jobstreet, mula Marso hanggang Oktubre 2020 ay dumami pa ang vacancies sa ilang industriya tulad ng sa health care, BPO, consulting firms, retail, IT, construction, at iba pa. Nagpa-Patrol, Zandro Ochona. TV Patrol, Biyernes, 26 Pebrero 2021