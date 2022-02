Mga kaso ng COVID-19 sa Puerto Princesa, bumababa na

Watch more on iWantTFC

MANILA – Bumababa na ang bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 sa Puerto Princesa, Palawan, ayon sa isang opisyal nito.

“Ang ating pinakamataas na kaso po ay nasa almost 1,800 nung late January…at right now nasa 215 na lang po, 215 ang ating active case,” ayon kay Dr. Dean Palanca ng Puerto Princesa Incident Management Team.

Ayon pa kay Palanca, nasa 60 porsiyento o higit kalahati ng mga aktibong kaso ay nagpapakita lamang ng mild na sintomas ng sakit. Nasa 30 porsiyento naman ang asymptomatic, habang 6 porsiyento ang may moderate na sintomas at 4 porsiyento ang nasa malalang kondisyon.

Ipinaliwanag din ng doktor ang pinakahuling datos ng OCTA Research Group, kung saan iniulat na nasa 39 porsiyento ang positivity rate ng COVID-19 sa lungsod.

“I think na hindi po yun ang tunay na data po na nakikita na kung pupunta ka talaga sa Puerto Princesa. Actually the 39 percent na sinasabi ng OCTA Research ay base po sa RT-PCR test results lamang, which hindi po yan ang majority ng ginagawang testing po sa Puerto Princesa.”

“Alam natin na isa lang po ang molecular laboratory ng Puerto Princesa. At hindi po pares sa galing sa NCR na napakaraming RT-PCR laboratories,” aniya.

“So dito sa Puerto Princesa, almost 25 pct., 25-30 pct. lang po ang ginagawang RT-PCR test po sa ating mga close contact at sa mga COVID suspect. And yung 75 pct. ng ating mga COVID suspect ay tine-test natin through antigen test po ano, na pinayagan naman po tayo ng (Department of Health) MIMAROPA at meron pong guidance po kaming sinusunod doon,” paliwanag ni Palanca.

“Yung ating RT-PCR testing po na ginagawa, majority po dyan ay nanggagaling po sa ating 3 hospitals po dito sa Puerto Princesa and most of them po talaga ay tested na sa antigen test ibig sabihin, karamihan sa kanila ay positibo na rin po sa antigen test at pinapaulit na lang po sa RT-PCR test ano, kaya mataas po ang ating positivity rate sa RT-PCR test,” dagdag pa niya.

Ayon pa kay Palanca, nasa 6-8 porsiyento na lang ang positivity rate sa mga COVID-19 antigen test sa lungsod.

“Kahapon nag-test na naman kami through RT-PCR at antigen test eh 7 lang po ang aming positive po doon sa pinagsamang antigen at RT-PCR test,” aniya.

Kasalukuyang nasa COVID-19 Alert Level 2 ang Palawan. Ayon kay Palanca, handa ang Puerto Princesa sakaling isailalim sila sa Alert Level 1.

“Sa opinion ko naman, mga after po ng March 15, maaaring ilagay nila kami sa Alert Level 1 status, at handa naman po ang sangay po ng Puerto Princesa kung ibaba po nila kami sa Alert Level 1 status po,” aniya.

--TeleRadyo, 25 February 2022