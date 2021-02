‘Ready na tayo’: Vaccination program para sa 320K residente ng Valenzuela City, kasado na

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Handang handa na ang lungsod ng Valenzuela sa pag-roll out ng vaccination program nito para sa 320,000 residente sakaling dumating na sa bansa ang mga bakuna kontra COVID-19.

“Ready na tayo. May cold storage na. Na-identify na yung 17 na sites na gagamitin. Naka-advance purchase din tayo sa AstraZeneca, kasama tayo doon. Nakabili tayo ng 640,000 doses. Delivery nung second half of the year. Pero anytime na may dumating mula sa pamahalaang national, lock and load na tayo,” sabi ni Mayor Rex Gatchalian.

Sa panayam sa TeleRadyo Huwebes ng umaga, sinabi ni Gatchalian na isang buwan na ang kanilang online registration at patuloy silang nagre-register ng mga residenteng nais magpabakuna.



Sakaling may mga hindi naman dumating sa takdang oras ng pagbabakuna ay may pwede naman silang ipalit dito mula sa uniformed personnel, kawani ng lokal na pamahalaan, barangay, o mga guro ng Department of Education.

“Alam nila yun. In fact, nung nag-register sila, pinakiusapan namin na uunahin natin yung mga mamamayan. Pero sakaling hindi sumipot, pwede namin kayong hilahin automatically from your posting,” sabi niya.

- TeleRadyo 25 Pebrero 2021