4 menor de edad na ginawang 'escort' nasagip, 'bugaw' timbog

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Arestado ang isang "bugaw" matapos niya umanong ilako bilang "escorts" ang ilang kababaihan, kabilang ang 4 menor de edad sa Quezon City.

Hindi na nakapalag ang suspek na si alyas "Ski" nang arestuhin ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation-Anti-Human Trafficking Division (NBI-AHTRAD) sa isang entrapment operation.

Ni-rescue ang mga kasama niyang babae, kabilang ang 4 na menor de edad. Pero giit niya, napag-utusan lang siya para i-escort ang mga babae.

"Aminin ko po 'yang mga kabataan na 'yan, may tinitiran silang bahay tapos puro nagbebenta ng sarili nila. Niyaya po ako ng friend ko, pinapunta ako sa bahay na 'yon, tapos nangyari na 'to," paliwanag ng suspek.

Watch more in iWantv or TFC.tv