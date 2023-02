Watch more on iWantTFC

Pinaiimbestigahan na sa Senado at Kamara ang isyu sa pagitan ng Masungi Georeserve at Bureau of Corrections. Nananawagan naman ang ilang environmental groups na huwag nang ituloy ang pagtatayo ng pasilidad dahil posibleng masira ang kalikasan doon na magpapatindi ng baha sa Metro Manila. Nagpa-Patrol, Jervis Manahan. TV Patrol, Biyernes, 24 Pebrero 2023.