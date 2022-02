Watch more on iWantTFC

MANILA -- Nais bigyang-linaw ng pamunuan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ang pagbabalik-operasyon ng provincial public utility buses (PUB) sa mga inter-regional na ruta nito bilang paghahanda sa pagbaba sa Alert Level 1 ng Metro Manila.

Ayon sa kanilang nilabas na memorandum circular, ang lahat ng PUB operator na may valid at umiiral na Certificate of Public Convenience (CPC)-- kabilang ang mga may expired na CPC ngunit may inihain na Application for Extension of Validity bago ang expiration nito--pati na din ang Provisional Authority at Special Permits, ay papayagang muling mag-operate sa ilalim ng Alert Level 1.

Nakasaad din na ang mga rutang inter-regional sa Metro Manila, kasama ang mga ruta ng provincial commuter na nagmumula sa Region 4-A CALABARZON na dating may Cubao endpoint--na kalaunan ay inilipat sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX--ay papayagan nang bumalik sa orihinal nitong terminal dito sa Araneta Bus Terminal.

Ang mga ruta na pinapayagan ay kinakailangang may at least 80 km na distansya o hindi tataas sa 2 hours na byahe.

Samantala, ang mga provincial commuter routes na may pre-COVID endpoint sa Buendia, Makati, Pasay, at Manila ay mananatili pa rin ang endpoint sa PITX.

Ang mga ruta naman ng mga nagmumula sa malayong bahagi ng South Luzon katulad ng Quezon, Region 4-B MIMAROPA, at Bicol ay kailangan may endpoint na PITX kahit na ito ay may pre-COVID na prangkisa na may endpoint sa Cubao.

Paalala ng LTFRB sa mga PUB operator, kinakailangang mag-secure ng QR code sa bawat awtorisadong unit na imamaneho bago ang operasyon. Ito ay dapat ipaskil sa front windshield.

Sa mga nais naman bumiyahe, pinapaalaala muli ng LTFRB na kailanghang sundin ang ating mga health and safety protocols para sa ligtas na biyahe.