OFW sa Israel na nabakunahan kontra COVID-19 panandaliang sumakit ang katawan

MAYNILA - Ibinahagi ng isang overseas Filipino worker sa Israel ang kaniyang naging karanasan matapos na makatanggap ng dalawang dose ng bakuna kontra COVID-19.

Ayon kay Marcuz Maguilang, isang caregiver, una siyang nabakunahan ng COVID-19 vaccine na gawa ng Pfizer noong Enero 7 at sinundan ng ikalawang dose noong Enero 27.

“Sa first dose medyo sumakit katawan ko at medyo lumolobo din 'yung turok ng karayom. Nag take lang ako ng para sa sakit ng katawan and then 'yun lang lang po, nawala din after ilang oras,” kuwento ni Maguilang sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga.

Mahigpit umanong ipinapatupad ng gobyerno ng Israel ang pagbabakuna lalo na sa mga tulad niya na ang trabaho ay caregiver.

“May ibinigay sila sa aking certificate na nabakunahan na ako, and then, this week po hindi pa po nila ibinibigay 'yung tinatawag nilang green card, ginagamit sa amin kung pwede na kaming pumasok sa mga mall at sa mga public places,” sabi niya.

May mga nabakunahan din sa Israel ang nagkaroon ulit ng COVID-19 pero hindi na naging grabe pa ang kanilang kundisyon.

Dagdag niya na kahit pa nabakunahan na ay pinagsusuot pa rin sila ng face mask.

Huling nakapagbakasyon sa Pilipinas si Maguilang taong 2018. Nakatakda sana siyang makauwi noong nakaraang taon pero hindi na pinayagan dahil sa pandemya.

- TeleRadyo 24 Pebrero 2021