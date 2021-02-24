Ilang tindero ng karneng baboy sa Commonwealth Market, dumidiskarte para kumita
ABS-CBN News
Posted at Feb 24 2021 09:10 AM
Pork holiday, palengke, Commonwealth Market, QC, Baboy, TeleRadyo
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