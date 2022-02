Watch more on iWantTFC

Sa kulungan ang bagsak ng 9 na suspek matapos mahuli sa aktong pagbebenta ng hinihinalang droga na may kabuuang halaga na P702,000 sa magkahiwalay na buy-bust operations sa Quezon City.

Ikinasa ang unang operasyon sa tulong ng Philippine Drug Enforcement Agency, Novaliches Police Station, Task Force Noah ng Armed Forces of the Philippines, at Regional Intelligence Division ng National Capital Region Police Office, sa Upper Banlat Street, Barangay Tandang Sora.

Nasamsam mula sa 7 suspek ang 15 gramo ng pinaniniwalaang shabu na nagkakahalaga ng P102,000, mga drug paraphernalia, at ang perang ginamit sa transaksyon.

Lumalabas sa imbestigasyon na ang 7 nahuling lalaki ay konektado sa nahuling big-time drug syndicate noong isang gabi sa Quezon City kung saan kumpiska ang hinihinalang shabu na may halagang P3.7 milyon.

Samantala, isinagawa ng Kamuning Police Station ang hiwalay na operasyon sa panulukan ng Mendez Road at Sampalucan Street sa Barangay Baesa, matapos iulat ng isang confidential informant ang planong transaksyon ng mga suspek.

Ito ay nagresulta sa pagdakip ng 2 suspect na lalaki.

Nasabat mula sa mga suspek ang 5 kilo ng tuyong dahon ng marijuana na nagkakahalaga ng P600,000, at iba pang gamit.

Ang mga suspek ay kakasuhan sa kasong paglabag sa R.A. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.