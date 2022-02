Watch more on iWantTFC

Kalaboso ang isang lalake matapos bantaan ang isang tindero ng gulay gamit ang baril sa Barangay Tambo, Paranaque City Martes.

Base sa report, inaayos ng tindero ang kanyang mga panindang gulay sa kariton nang dumating ang suspek na may dalang improvised shotgun.

Sinabihan raw nito ang biktima na umalis sa harap ng kanilang lugar o kung hindi babarilin siya.

Agad nagsumbong ang biktima sa kalapit na presinto ng pulisya na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspek at pagkarekober ng isang improvised shotgun at isang live ammunition.

Kakasuhan ng grave threat at paglabag sa RA 10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunitions kaugnay sa Omnibus Election Code ang arestado.

Kasalukuyang nasa kustodiya ng Paranaque PNP ang suspek.