Dashcam ninakaw, GPS burado: 2 real estate agents nawawala

MAYNILA—Patuloy ang paghahanap sa 2 real estate agent na higit 2 buwan nang nawawala matapos umanong makipagkita sa isang kliyente sa Batangas.

Kinilala ang mga nawawala na sina Rodelio "JR" Larena Jr., 29 anyos, at John Paul "Pong" Ferolino, 33 anyos.

Ayon sa tatay ni Larena, bumiyahe ang 2 lalaki patungo sa isang resort sa Mabini, Batangas noong Disyembre 11 para makipagkita umano sa isang Japanese na kliyente na bibili ng condo.

Ani Rodelio Larena Sr., si Ferolino ang may kakilala sa nagmediate sa kliyente.

Nalaman na lang nila ng December 13 na nawawala ang kaniyang anak nang hindi ito makadalo sa meeting sa opisina nito.

Natagpuan din ang SUV ni Larena sa Taal Diversion Road sa Lemery, Batangas. Naiwan dito ang laptop, wallet, ATM card at iba pang gamit ng dalawa.

Palaisipan naman kung bakit nawawala ang dashcam ng sasakyan at binura ang GPS ng SUV.

"'Yun ang palaisipan sa amin hanggang sa ngayon kung ano ang reason bakit siya nawala," ani Larena Sr. sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles.

"Until now, wala pa kaming lead. Even ang mga police wala daw silang lead kung ano ba talaga ang nangyari bakit sila nawala."

Ayon naman sa kapatid ni Ferolino, nalaman din nila na may babaeng pulis na kausap ang kaniyang kuya bago ito nawala. Nadiskubre nila ito matapos nilang tingnan ang Instagram account ni Ferolino.

Hinala ng pamilya ni Ferolino na posibleng may mga pulis na sangkot sa pagkawala ng mga biktima.

Humingi na ng tulong ang 2 pamilya sa National Bureau of Investigation.