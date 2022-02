ALAMIN: Paano makakaiwas sa online scams

Watch more on iWantTFC

MANILA – Ayon sa pag-aaral ng Bloomberg, tumaas nang 21 porsiyento ang mga insidente ng credit card fraud mula noong nag-umpisa ang COVID-19 pandemic.

Marami sa mga insidente ay nakukuha ng scammers ang OTP o one-time password para magamit ang credit card ng kanilang mga biktima.

Pero paano nga ba makakaiwas sa mga mangagantso sa internet?

Sa programang “Sakto” sa TeleRadyo, nagbigay ng tips si Manila Bulletin tech editor Art Samaniego para makaiwas sa mga credit card scams.

Aniya, hindi dapat basta-bastang binibigay ang credit card information sa mga taong hindi mo kakilala.

“Ang mabuting gawin dito ng mga tao, ‘pag may tumawag o nag-message sa inyo na humihingi ng credit card details niyo, wag niyong pansinin. I-ignore niyo yan. Ang ginagawa ng mga ‘to pwedeng takutin ka na sabihin, ah made-deactivate card mo, kailangang i-verify mo kung sino ka.”

Dagdag pa ni Samaniego, hindi rin dapat ibigay user name at password na iyong online banking account sa kung sino-sino.

“Ang mga bangko at financial institutions, hinding-hindi yan hihingi ng login name at password mo. Pag humingi yan ng login name at password, ibig sabihin, manloloko yan.”

Nagbigay rin ng tips si Samaniego para malaman kung lehitimo o hindi ang mga umano’y link sa website ng mga bangko na ipinapadala sa text message.

“’Pag naka-receive ka ng link na galing sa bangko, sinasabi nilang galing sa bangko, wag mong iki-click yung link. I-type mo yung link mismo doon sa address. Kasi pwedeng nagtatago yung tunay na link doon sa pinadala nila sa’yo.”

“Pangalawa mong gagawin, i-hover mo yung mouse, ‘di ba meron kang mouse, yung arrow, i-hover mo sa ibabaw ng link. Ibig sabihin dalhin mo doon sa ibabaw ng link pero wag mong iki-click ah. Tingnan mo yun, I-hover mo doon sa ibabaw, tapos tingnan mo yung lower left corner ng browser mo o ng email mo. Makikita mo doon yung tunay na link.”

“Pag telepono naman ang gamit mo, i-press mo nang matagal yung link, lalabas yung tunay na link kung saan siya papunta. Pag hindi galing sa bangko, wag mong pansinin.”

“Kahit takutin ka, sabihin i-deactivate yung account mo, ‘wag na ‘wag kang maniniwala,” aniya.

--TeleRadyo, 23 February 2022