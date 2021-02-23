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TV Patrol

Pagpaparehistro ng mga botante matumal pa rin

ABS-CBN News

Posted at Feb 23 2021 08:50 PM

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May petsa nang inilabas ang Comelec para sa paghahain ng certificate of candidacy ng mga sasabak sa Halalan 2022. Gayunpaman, matumal pa rin ang bilang ng mga nagpaparehistro para makaboto. Nagpa-Patrol, Johnson Manabat. TV Patrol, Martes, 23 Pebrero 2021
 

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