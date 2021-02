Mga 'di residente ng naka lockdown na barangay sa Pasay, kailangan ng COVID health certificate bago makapasok

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Mahigpit pa ring ipinapatupad ang extended localized community quarantine sa Barangay 183 sa Pasay City.

Ito ang isa sa 33 barangay na isinailalim sa mas mahigpit na quarantine status dahil sa 200 percent increase ng bilang ng COVID cases sa Pasay.

May checkpoint na rin ulit sa barangay na may pinakamaraming active cases sa Pasay. Sa ngayon ay may 25 active cases ang barangay at 10 na ang namatay simula ng nakaraang taon.

Dahil dito, mas naghigpit ang barangay at naglabas na rin ng resolusyon kung saan kinakailangan ng quarantine pass o barangay ID ang mga residente at ang pagsunod sa pagsuot ng face mask at face shield.

Bawal pumasok sa loob ang mga deliver rider kung walang COVID free health certificate.

Maging ang mga construction worker hindi rin makakapasok kung walang health certificate. Bawal rin pumasok ang mga taxi at bawal naman lumabas ang mga tricycle.

Maaaring magbukas naman ang mga establisyimento sa loob basta sumusunod ito sa mga patakaran ng Inter-Agency Task Force.

Ayon kay Punong Barangay Ruth Cortez, hinala nila galing ang isang kaso ng COVID sa barangay mula sa delivery sa labas kaya mahigipit sila sa mga hindi nila taga barangay.

- TeleRadyo 23 Pebrero 2021