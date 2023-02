Manila jail inmates dumalo sa misa ngayong Ash Wednesday

Watch more on iWantTFC

Binigyan ng pagkakataon ang persons deprived of liberty na makiisa sa pagsisimula ng Kuwaresma ngayong Ash Wednesday. Ipinaalala rin ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines ang kahulugan at kahalagahan ng araw na ito. Nagpa-Patrol, Zyann Ambrosio. TV Patrol, Miyerkoles, 22 Pebrero 2023