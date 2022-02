Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Isang overseas Filipino worker sa Hong Kong ang tinanggal sa trabaho matapos siyang tamaan ng COVID-19.

Ayon kay Rachelle Famillaran, nalaman nila na nagpositibo siya sa sakit noong Pebrero 7. Hindi pa umano siya pinakain ng kaniyang amo noong araw na iyon.

Sinundo siya ng ambulansiya noong Pebrero 8 at dinala sa ospital. Pinaimpake na rin ng amo niya ang lahat ng kaniyang gamit.

Dahil sa dami ng COVID-19 cases sa emergency room, binigyan siya ng gamot ng doktor at sinabihan na mag-home quarantine.

Pero ayon kay Famillaran, hindi na siya pinabalik ng kaniyang amo.

"Sabi ng amo ko, 'No, I will not let you come back home,'" aniya sa panayam sa TeleRadyo Martes.

Sinabihan siya na maghanap ng bakanteng lugar sa ospital at maghintay sa tawag ng Centre for Health Protection ng Department of Health ng Hong Kong.

"Naghanap ako ng mga bakanteng upuan na puwede kong pagpuwestuhan. Doon ako natulog sa may harap ng pharmacy. Three nights po," aniya.

Naghanap umano ng paraan ang Overseas Workers Welfare Administration na makuha siya agad at binigyan din siya ng pera para makabili ng pagkain.

Sinundo siya ng mga tauhan ng CHP noong Pebrero 11 at dinala sa isang isolation facility kung saan pa siya nagpapagaling. Wala na siyang sintomas ng COVID-19.

Kuwento ni Famillaran, marami rin umanong OFW sa Hong Kong ang pinabayaan ng kanilang mga employer matapos mahawaan ng COVID-19.

"Ganun po 'yung nangyari talaga kasi siguro nga po natakot sila na pauwiin talaga doon sa bahay. Natakot sila na mahawa pero dapat 'yung treatment nila okay naman sana," aniya.

"Hindi 'yung parang binababoy ka nalang, parang hindi na tao, parang pinabayaan ka na lang."

Lumobo ang kaso ng COVID-19 sa Hong Kong, kung saan ipinatutupad ang ilan sa pinakamahigpit na polisiya kontra COVID.