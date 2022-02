Watch more on iWantTFC

Sa kulungan ang bagsak ng isang lalaki, 30, matapos niyang kikilan ang 60 anyos na dating kasintahan sa Taguig.

Batay sa paunang ulat ng women and children cybercrime protection unit ng PNP anti-cybercrime group , nagkasa sila ng entrapment operation matapos lumapit ang biktima sa kanilang tanggapan.

Pinipilit umano ang biktima na magbayad ng nasa P1 milyon para hindi ipagkalat sa social media ang mga video at retrato nila habang nakikipagtalik.

Una muna ay nagpanggap ang suspek na nakakatanggap din siya ng mga message na bina-blackmail umano siya ng hindi kilalang tao.

Pero kalaunan ay napag-alamang siya rin ang nagsesend ng mga message sa kaniyang cellphone, gamit ang isa pang number.

Mahaharap ang suspek sa kasong paglabag sa Republic Act 9262 or the Violence Against Women and Children and Robbery Extortion in relation to Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012.