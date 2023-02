Watch more on iWantTFC

Sa kabila ng panibagong lindol sa Turkey, hindi na palalawigin ang pananatili doon ng Philippine rescue team. Ayon sa Office of the Civil Defense, retrieval operations na ang ginagawa ng mga awtoridad sa Turkey at mababa na rin ang tsansa na makahanap pa ng mga survivor. Nagpa-Patrol, Bianca Dava TV Patrol, Martes, 21 Pebrero 2023