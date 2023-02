Watch more on iWantTFC

Nanindigan ang Philippine National Police (PNP) Aviation Security Group na may isang indibidwal na nakalusot at sumakay sa chartered flight na hinihinalang sangkot sa human smuggling noong Pebrero 13 sa Ninoy Aquino International Airport. Nagturuan naman ang PNP, Civil Aviation Authority of the Philippines, at Manila International Airport Authority kung bakit hindi naharang at tuluyang nakalipad ang eroplano. Nagpa-Patrol, Robert Mano. TV Patrol, Martes, 21 Pebrero 2023