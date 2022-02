Watch more on iWantTFC

MANILA – Tinatanggal sa trabaho ang mga Filipino domestic helper sa Hong Kong kapag nagpositibo sila sa COVID-19, ayon sa isang grupo.

Ayon kay Dolores Pelaez ng United Filipinos Migrante-Hong Kong, maigi kung may itinakdang isolation facility sa Hong Kong na nakalaan lamang para sa OFWs.

“Nakakalungkot, kasi nga dahil wala namang bahay yung mga OFW at nakatira [sa] employer, talagang ang nangyayari ‘pag nagpositive, nate-terminate," aniya sa panayam sa TeleRadyo.

“Kaya nag-a-appeal kami sa Hong Kong government na magkaroon ng designated quarantine facility yung mga OFWs, yung mga domestic workers, ‘di siyempre lalo na po yung ating mga ating konsulado na, bukod sana doon sa mabilis na makontak yung hotline nila ay alam naming may designated facilities din.”

“Kung kinakailangan pong rentahan nila, yung matutuluyang yon ng mga OFWs, gawin po nila dahil kailangang-kailangan eh, dahil tumataas po yung bilang ng nagpo-positive,” ayon kay Pelaez.

Ayon kay Pelaez, maaaring maghanap ang consulate ng pwedeng matuluyan ng mga OFW sa Hong Kong na nagpositibo sa COVID.

“Pwede po namang gawin ng consulate yung humanap ng matutuluyan eh. Kung wala talagang available na facilities, umuupa nga po ang konsulado natin dito ng mahal na opisina, so bakit ngayong panahon ng krisis talaga ay hindi magawan ng paaraan ‘no na makahanap ng matutuluyan?”

“So talagang ano, kailangan po nilang gawin yun kasi obligasyon ng, obligasyon po yan ng gobyerno sa ating mga kababayan,” aniya.

Nauna nang ibinalita na nasagip ng pamahalaan ang 10 OFW na sinibak sa trabaho matapos nilang magpositibo sa COVID-19.

Watch more in iWantv or TFC.tv

Sa hiwalay na panayam, sinabi ng pinuno ng Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) na si Atty. Hans Leo Cacdac na may 41 OFW sa Hong Kong ngayon na tinamaan ng COVID-19.

“As of the beginning of today, merong 41 cases, and 8 of them are in hospital, the rest are in isolation, with around 10 of them being isolated in their own employer’s facility.”

Wala pa silang naitatalang Pinoy sa Hong Kong na may malubhang sintomas ng COVID-19, aniya.

“As far as we know walang reported na critical case kasi some of them, sa mga testing centers nadadatnan eh, ibig sabihin they are able-bodied enough to go to testing centers. Some of them [were] in airport testing centers, so nakapunta pa sila sa airport.”

Ayon kay Cacdac, 2 sa mga OFW na sinibak sa trabaho matapos nilang magpositibo sa COVID ay tinanggap na muli ng kanilang mga amo matapos makipag-usap sa kanila ang gobyerno ng Pilipinas.

“Merong 2 kaso na tayong napag-alaman, na natanggal na pero nakumbinsi pa rin ng employer na ibalik sila, na maibalik sila at tanggapin sila muli. And then we have a case na, patuloy pa rin ang pakikipag-usap sa employer para tanggapin sila muli.”

“Because we make the point na while disease may be a ground for termination, itong particular na situation na ito, which is yung COVID-19, asymptomatic as we mentioned, ay hindi naman supisiyenteng ground para ma-terminate ang isang empleyado sa Hong Kong so we make the point na sana tanggapin pa sila.”

“We harp on the point nasana tanggapin pa sila muli ng kanilang nga respective employers."

May pinansiyal na tulong din na inilalaan ang pamahalaan para sa mg OFW na tinamaan ng COVID, ayon kay Cacdac.

“But rest assured meron silang, merong financial assistance na ibibigay sa kanila, and then, kung sila’y naapektuhan sa kanilang trabaho, tayo naman ay pwedeng magbigay ng financial assistance in terms of yung kanilang livelihood.”

“And then sa Hong Kong kadalasan may mga college level na mga anak yung mga OFWs eh, kasi matagal-tagal na rin sila mga OFWs, so we would also provide school assistance sa kanilang mga anak na sa ngayon ay nasa kolehiyo o nag-aaral pa,” aniya.

Ayon kay Pelaez, hirap pa rin ang mga overseas Filipino workers na kontakin ang konsulado ng Pilipinas sa Hong Kong sa gitna ng pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 doon, ayon sa isang OFW.

--TeleRadyo, 21 February 2022