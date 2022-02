Watch more on iWantTFC

Dead on arrival sa ospital ang isang lalaki matapos mabangga sa Tondo, Maynila.

Kinilala siyang si Vicente Amion, 61 anyos, residente ng Caloocan City.

Kita sa CCTV sa Barangay 2 ang puting van na pumaparada sa kanto ng Bilboa at Herrera Street.

Pero nawalan umano ng kontrol ang driver nito at nabangga ang isa pang van na nakaparada sa harap.

Naglalakad naman noon ang biktima sa likod ng pangalawang van kaya nabangga siya nang magkasalpukan ang dalawang sasakyan.

Sa lakas ng pagkakabangga, hindi na umabot nang buhay sa ospital ang biktima na isang driver ng kuliglig.

Hawak naman ng Traffic Enforcement Unit ang driver ng pumaparadang van para sa imbestigasyon sa insidente at maaaring kasuhan ng Reckless Imprudence Resulting in Homicide and Damage to Property.