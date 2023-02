Watch more on iWantTFC

Walang dahilan para suspendehin ang operasyon ng mga Cessna plane sa Pilipinas. Ito ang sinabi ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa kabila ng 2 magkasunod na insidente ng pagkawala ng Cessna planes sa Isabela at Bicol. Iginiit pa ng ahensiya na ligtas pa ring sumakay sa mga eroplano. Nagpa-Patrol, Jacque Manabat. TV Patrol, Lunes, 20 Pebrero 2023