MAYNILA – Nilinaw ng Philippine National Police (PNP) na walang kinalaman ang kanilang mga tauhan sa naging pananambang kay Aparri, Cagayan Vice Mayor Rommel Alameda nitong Linggo.

Binabaybay ng van ng bise-alkalde ang highway sa Barangay Baretbet, Bagbag, Nueva Vizcaya nang pahintuin ito ng mga salaring naka-camouflage gamit ang barikada ng isang eskwelahan.

“Linawin lang natin: wala pong PNP members na involved po dito at ang tinitingnan po ay maaaring ‘tong suspect ay nagsuot lamang ng mga uniform to make it appear na sila ay lehitimong mga government forces nung sila ay maglagay nga po ng mga unauthoized checkpoint doon po sa lugar ng ambush po,” ani PNP Spokesperson Col. Jean Fajardo.

Ayon kay Fajardo, kinakausap na nila ngayon ang ilang mga testigo sa krimen para malaman ang mga detalyeng kanilang nakita.

“Base po doon sa mga nakuhanan natin ng statement sa mga witness ay ang sinasabi po nila, ito pong mga armadong kalalakihan ay naglagay po nga po doon ng checkpoint sa tapat nga po ng eskwelahan,” sabi niya.

“Hindi po tayo sigurado kung ito po yung mga tinatawag na pixelized uniform po ng PNP or yung camouflage po ng Armed Forces of the Philippines kaya nga po yung pinapakita po natin sa ating mga witness yung mga itsura po ng mga camouflage para matukoy po kung ano po yung mga suot po na ito.”

Dagdag pa ng opisyal, lumalabas na ninakaw ang red plate ng sasakyang ginamit sa pag-ambush sa bise-alkalde.

“Yung red plate na sasakyan po, particularly po yung SFN 713 ay base po sa ginawang verification sa (Land Transportation Office) ay lumalabas po na ito pong plaka na ito ay hindi po dapat nakakabit po sa white Mitsubishi na ginamit ng mga suspek, kundi sa isang Izuzu truck po na dapat po ay nakakabit po sa sasakyan na nakarehistro po sa Nueva Vizcaya State University,” salaysay niya.

“At nung atin pong imbestigahan ay lumalabas po na matagal na pong naka-junk itong sasakyan na ito at in fact nandoon po sa compound ng state university, at malamang ay ninakaw po ito at ginamit ng mga suspek para iligaw po yung investigation po.”

Kuwento pa ni Fajardo, inaalam pa nila ngayon kung nasaan na ang sasakyang ginamit ng mga suspek.

“Kaninang madaling araw nga po ay may naireport nga po dyan, particularly dyan sa Barangay Uddiawan, Solano, Nueva Vizcaya na isang Mistubishi color white Adventure without plate number at inireport po yan.”

“At tinitingnan po natin na kung ito po bang na-dsicover nga po na white Mistubishi adventure ay siyang ginamit ng mga suspek doon sa ginawang pnananambang kay Vice Mayor Alameda,” aniya.

--TeleRadyo, 20 Pebrero 2022