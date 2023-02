Persons of interest sa pananambang sa Lanao del Sur gov, tukoy na

Watch more on iWantTFC

MAYNILA -- May persons of interests na sa pananambang kay Lanao del Sur Governor Mamintal Alonto Adiong Jr., ayon sa Philippine National Police (PNP).

Sabi sa TeleRadyo ni PNP spokesperson Col. Jean Fajardo, kinukumpleto na lang ang pahayag ng mga testigo, habang inaalam na ang pagkakakilanlan ng mga salarin.

Ayon naman kay PBGen. John Guyguyon, hepe ng mga pulis sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, iimbestigahan nila ang iba't ibang anggulo na posibleng motibo sa pnanambang sa gobernador.

Bukod sa politika, kabilang din sa posibleng anggulo ay ang nadiskubreng taniman ng marijuana malapit sa lugar na pinangyarihan ng ambush.

Kasama din sa tinitingnan ay ang pinaigting na kampanya kontra krimen na ipinatupad ni Adiong sa lalawigan.

Bagamat may natukoy nang leads at persons of interest, patuloy pa itong iniimbestigahan ng itinalagang Special Investigation Task Group.

Nakaligtas sa pananambang si Adiong, pero patay ang tatlong pulis at isang drayber sa insidente.

--TeleRadyo, 2 Pebrero 2023