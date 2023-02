Watch more on iWantTFC

May persons of interest na ang Philippine National Police na posibleng nasa likod ng pananambang kay Lanao del Sur Governor Mamintal Adiong Jr. Ayon sa pulisya, posibleng may kinalaman sa kampanya ng gobernador laban sa ilegal na droga ang nangyaring pananambang. Nagpa-Patrol, Raffy Santos. TV Patrol, Lunes, 20 Pebrero 2023