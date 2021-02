Mga ‘illegally reclaimed’ area sa Marikina River iimbestigahan

Watch more in iWantTFC

Paiimbestigahan na ng Department of Environment and Natural Resources ang mga illegally reclaimed area sa paligid ng Marikina River, kasabay ng pagsisimula ng pagpapalalim at pagpapalapad sa ilog. Iaapela naman ni Marikina Mayor Marcy Teodoro sa task force na dapat masunod ang tamang alignment ng ilog sa gagawing dredging. Nagpa-Patrol, Bianca Dava. TV Patrol, Biyernes, 19 Pebrero 2021