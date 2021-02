Lawin na hirap lumipad, nasagip ng 5 kabataan sa Lucena City

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Pinuri ang ginawang pagsagip ng limang kabataan sa isang lawin na hirap sa paglipad, Lunes ng hapon, sa Lucena City, Quezon.

Ayon kay Rolden Garcia, Sangguniang Kabataan Chairman ng Barangay Ibabang Dupay sa nasabing lungsod, naglalaro umano ang mga bata sa tabing ilog nang maispatan ang lawin.

“Ito po ay mahina at basa, kaya po nila nakuha,” sabi ni Garcia sa panayam sa TeleRadyo, Huwebes ng umaga.

Humingi ng tulong ang mga bata sa isa nilang kabarangay, na siya namang tumawag sa Tanggol Kalikasan.

“Under observation ng CENRO (City Environment and Natural Resources). Kung kailangan ng mas malalim na gamutan, itu-turn over sa kanilang mas head office. Pero hinihintay rin po namin 'yung coordination para if ever po na ok na ay muli pong maibalik sa malayang paglipad 'yung lawin,” sabi ni Garcia.

Sa parehong panayam, sinabi ni Raymund Rivera ng CENRO-Tayabas na agad nilang dinala sa beterinaryo ang lawin, at doon nakitang may damage ito sa balahibo sa pakpak at tail-end.

“Rekomendasyon ng doktor na tumingin, pangalagaan muna natin para mag-recuperate. At later on, ire-release natin kung saan yung lugar na nakuha siya,” sabi niya.

Nakalagay rin sa medical certificate ng lawin na maganda ang kundisyon nito, pero wala lang itong kakayahang lumipad sa ngayon.

Samantala, lubos naman ang pasasalamat ni Garcia sa mga bata at sa lahat ng tumulong sa pansamantalang pagkupkop sa lawin bago ito maibigay sa pangangalaga ng CENRO.

“Nakakatuwa po yung kabutihang ginawa ng mga batang ito sa aming barangay,” sabi ni Garcia.

Nabigyan din ng konting tulong ang mga bata at kanilang pamilya dahil sa kanilang ginawa para sa lawin.

“May mga taong nagpaabot ng kanilang tulong,” sabi niya.



- TeleRadyo 18 Pebrero 2021