Ayuda para sa mga batang ina, kailangang tutukan: Popcom

MAYNILA - Kailangang tutukan at mabigyan ng ayuda ang mga batang ina, ayon sa Commission on Population and Development (Popcom).

Kung hindi matutugunan, posibleng sumipa sa higit 133,000 ang mga menor de edad na mabubuntis sa pagtatapos ng 2021, ayon kay Popcom executive director Juan Antonio Perez.

"Nakikita kasi namin sa pamilyang Pilipino ang pinakamahuhuli riyan ay ang mga pamilya ng mga menor de edad."

"Ngayong taon sisimulan na namin ang social protection sa mga batang ina na may anak."

Ayon kay Perez, may kaniya-kaniyang programa na ang Popcom at iba't ibang ahensiya tulad ng Department of Social Welfare and Development, at Department of Health ngunit kailangan itong pagsamahin.

"Ang kulang na lang yung ayuda talaga...Siguro sa mga susunod na buwan paguusapan namin ng DSWD kung saan makakakuha ng pondo," dagdag niya.