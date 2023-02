Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Hati ang mga katutubo sa Quezon ukol sa pagtatayo ng Kaliwa Dam sa naturang probinsiya, ayon sa isang opisyal ng National Commission On Indigenous Peoples (NCIP) nitong Huwebes.

Ayon ay NCIP-Calabarzon regional hearing officer Josefina Rodriguez-Agusto, nakuha na nila ang consent ng mga katutubo sa pagtatayo ng naturang dam matapos ang mahabang proseso na tumagal ng pitong taon.

Pero may grupo ng mga IP na ayaw sa Kaliwa Dam. Ayon kay Agusto, ang mga grupo na ito ang kasama sa mga assembly at lagi kasama sa mga pagkonsulta.

Paliwanag niya, ang proseso ng mga katutubo ay merong level of decision-making process, at kailangan may consensus at pare-pareho ang desisyon ng mga ito.

Ang pinakamataas na decision-making process ay dinadala umano sa mga gimot or elder ng mga katutubo.

Sa Real, Quezon, nagbigay na umano ng consensus ang mga gimot, pero may grupo na kumokontra.

Giit ni Agusto, kung ano ang desisyon ng buong pamayanan, iyun ang susundin ng NCIP.

Ayon naman kay Thelma Aumentado, isang tribal leader sa General Nakar sa Quezon, ang tribung Dumagat ang may-ari ng ancestral domain sa naturang probinsiya at wala ng iba pa.

Aniya, sa kanilang pag-sang-ayon sa Kaliwa Dam ay sinabi nila na dapat nasa dokumento lahat ng napagkasunduan.

Naging maliwanag umano ang paliwanag ng NCIP, at maliwanag din sa kanila kung ano ang mga batas.

Ani Aumentado, ang mga katutubong tumututol hinati umano ang mga IP ukol sa isyu ng Kaliwa Dam. Aniya, kung meron mang hindi nakaunawa sa mga tumututol, dahil sila ay hindi nakikisangkot sa talakayan.

Ayon naman kay Agusto, makakatanggap ng P36 milyon kada taon ang mga katutubog ng Gen. Nakar sa Quezon, at ang mga katutubo sa Tanay, Rizal na maaapektuhan din ng pagtatayo ng dam ay may P10 milyon kada taon.- SRO, TeleRadyo, Peb. 16, 2023