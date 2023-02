'Jeeps, buses pwedeng alternatibo pag isinara ang PNR'

Watch more on iWantTFC

MAYNILA – Nakikipag-ugnayan ang pamunuan ng Philippine National Railways (PNR) sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) para sa posibleng alternatibong ruta ng transportasyon kapag pansamantala nang tumigil ang operasyon ng PNR.

Matatandaang sinabi ni Transportation Undersecretary for Rail Cesar Chavez nitong Huwebes na 5 taong titigil ang operasyon ng PNR para magbigay-daan sa pagtatapos ng North South Commuter Railway (NSCR).

“Masusi po kaming nakikipagkonsultasyon sa LTFRB at mga local governments para maibsan po yung pasan po ng PNR sa ating mga pasahero po,” ani PNR General Manager Jeremy Regino.

“But mga bagong pinag-aaralan po ng LTFRB na bagong, magbubukas po ng alternative buses for our passengers. Sa mga ibang ruta, magkakaroon ng alternative jeeps.”

Ayon pa kay Regino, pinag-aaralan din nila ang posibleng partial stoppage ng operasyon ng PNR.

“Ang mangyayari po dito, pinag-aaralan pa po natin kung hihinto po tayo ng operasyon Manila-Calamba, or magkakaroon muna tayo ng mga partial o segmental stoppage of operations. Mauuna po ang Alabang to Calamba, at pagkatapos po nyan ay Tutuban to Alabang,” sabi niya.

Paglilinaw din ng opisyal, wala pang eksaktong petsa ng tigil-operasyon ng PNR.

“Magbibigay po kami ng 2 months advance notivce po bago po kami tumigil ng operasyon po,” aniya.

--TeleRadyo, 17 Pebrero 2023