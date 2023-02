107 gusali na-retrofit bilang paghahanda sa mga lindol: DPWH

Watch more on iWantTFC

MAYNILA -- Sa harap ng inaasahang "The Big One" o malakas na lindol na maaaring tumama sa bansa,107 gusali na ng gobyerno ang na-retrofit o napalakas ang istruktura, ayon sa Department of Public Works and Highways (DPWH).

Sa isang panayam sa TeleRadyo, sinabi ni DPWH National Capital Region Director Loreta Malaluan na 123 gusali ng pamahalaan ang natukoy nilang kailangang ma-retrofit.

Kabilang sa mga natapos nang ma-retrofit ay ang bahagi ng Lung Center of the Philippines at ilang paaralan sa Quezon City, gaya ng Ramon Magsasay High School at Pura Kalaw Elementary School.

Anim naman ang patuloy ang retrofitting, tulad sa Philippine Heart Center at main building ng East Avenue Medical Center.

May mga tulay ring kinukumpuni, ayon sa opisyal.

May isang gusali naman ang hindi pa nauumpisahan ang pagkukumpuni.

Ayon kay Malaluan, hihiling pa sila ng dagdag na pondo sa Kongreso para mas marami pang gusali ang ma-retrofit pagdating sa 2024.

"Actually po, yearly, meron po tayong pagpopondo, kaya lang po merong mga, dahil may mga ceiling po ang mga funding natin, minsan po kahit nai-propose natin ay hindi po napopondohan."

"Kaya po ngayong taon na to for 2024 ay irerequest din po natin yung mga ibang hindi napondohan."

--TeleRadyo, 17 Pebrero 2022