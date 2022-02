Watch more on iWantTFC

Para mahikayat ang mas marami pang mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak, mismong mga anak at apo ng mga opisyal at tauhan ng Department of Health ang nagpabakuna kontra COVID-19. Dumoble rin ang bilang ng mga edad 5 hanggang 17 na nakapagpabakuna mula nang magsimula ang national vaccination. Nagpa-Patrol, Wena Cos. TV Patrol, Huwebes, 17 Pebrero 2022