Matapos ang Masbate quake: Handa na ba ang PH para sa 'The Big One'?

Watch more on iWantTFC

Ngayong may naitalang lindol sa Masbate, aminado ang Department of Public Works and Highways na marami pa ang kailangang gawin para maihanda ang mga gusali at estruktura sakaling tumama ang tinatawag na "The Big One." Nagpa-Patrol, Michael Delizo. TV Patrol, Huwebes, 16 Pebrero 2023.